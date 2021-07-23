【無與輪比@iM網欄】「霎霎聲」 經典車的質感

上回談到，筆者終於落了1千大元，訂購Tesla Model Y。文章刊出後，Tesla隨即聯絡筆者，並告之筆者新車將於八月初抵港，屆時可安排預覽。雖然Model Y對筆者來說，是實用為主的腳車，但畢竟是新車，總會有點期待。筆者未去到車未到便訂購了一房間的補品的地步，但加入車谷、預先尋找充電點、研究基本改裝件（如果訂的是Model 3，換避震是必須的，Model Y倒不知了）總是要做的。

一如所有工業品，科技的發展難以回頭，但我們還是會喜歡舊物的質感，正如手錶，當人人也負擔得起腕上一枚能連上手機、監測健康的智能手錶，能深潛千米的機械腕錶仍然令人愛不惜手。筆者相信，「波棍」此一零件，大概五年便會在新車內消失，但我們可不會忘記入波那「霎霎聲」的金屬質感。

早前筆者在網上得悉新世界（00017）旗下K11 Musea商場，聯同香港老爺車會舉行了經典車展，本來已想抽時間一覽，適逢對方相邀參觀，當即二話不說出席。坦白說，筆者對老爺車的認識不深，感受亦遠不及九十年代的JDM，但經典車的魔力，在於你看到它的外觀，再聯想當年的場景、工藝，你會自然地覺得驚嘆。

如果問筆者最值得為其往K11 Musea走一趟的汽車是哪部，筆者肯定會選Ferrari 365 GTB/4。這部一代名車被70年代的傳媒冠以「Daytona」之名，皆因其於1968年在巴黎車展發佈前的一年，法拉利剛歷史性連續三屆奪得Daytona比賽。

遺憾的是，車展未有安排汽車發動引擎，Daytona搭載的是一副4390cc V12、編號251的引擎馬力輸出352匹——這在六十年代末已是一個驚人數字，令Daytona靜止至60英里/小時可在5.4秒內完成，極速更達174英里/小時，光看數字已令人對其引擎聲音神往。

展覽至8月8日，位置是K11 MUSEA地下，有興趣的讀者可不要錯過。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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