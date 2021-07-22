【金融基建】金管局：今年底推商業數據通試點項目　成立「創新樞紐」研商業用例

▲ 【大數據】金管局：今年底推商業數據通試點項目 成立「創新樞紐」研商業用例

金管局早前公布「金融科技2025」策略中，以另類數據作中小企信貸評估的「商業數據通」是重點項目之一。金管局今日舉行「商業數據通」研討會，透露正進行第二階段的概念驗證研究，預計今年底可以推出試點項目。

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金管局去年完成「商業數據通」首階段的概念驗證研究，探討「商業數據通」平台的技術可行性，現正進行第二階段的概念驗證研究，研究如何協助銀行以商業數據作為替代數據進行信貸評估。金管局預計，今年底可以推出試點項目。

為促進業界認識，金管局就「商業數據通」舉行網上研討會，吸引來自100間銀行業界及儲值支付工具營運商，合共300名高層代表參與。

副總裁李達志表示，「商業數據通」的成功有賴生態圈內各持份者的積極參與，包括銀行業界和不同界別的數據提供方。他呼籲，各方同心協力構建「商業數據通」，以促進普及金融。

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金管局在會上同時宣布成立「商業數據通創新樞紐」，以進一步推動「商業數據通」的發展和普及應用，並協助潛在數據提供方和數據使用者進行配對。

金管局鼓勵有意參與「商業數據通」的機構聯絡創新樞紐，共同探索潛在商業用例。創新樞紐亦可作為全新商業用例的測試場，進行概念驗證測試和項目試用。

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