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【職場熱話】店家在社交媒體公開申請人履歷 後來發文向當事人道歉　網民：根本不尊重求職者

理財智慧 19:49 2021/07/22

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求職者在應徵工作時，都會向公司投個人履歷，公司收到履歷後，理應保護求職者的個人資料。但如果求職資料被網上公開，甚至被公司放到社交媒體，網民會如何反應? 台灣有網民發文，指一間小食店的社交媒體上，刊登了求職者的電郵，並放上Instgram限時動態上，該帖文一出，引起網友們討論。

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網民的反應一面倒認為店家的行為不要得，「被公開資料的人應該可以向該公司進行追究」、「即使上傳到個人帳號也不合適，更何況在公司的帳號上，根本不尊重求職者」、「店家的老闆給人一種自以為是的感覺，太沒品了」

及後，店家透過限時動態，向公眾和求職者道歉，直指：「大家不要過度放大這件事、在此向社會大眾道歉」帖文一出後，反而激起更多網民的不滿，指：「帖文反過來指責網民過份放大事，根本不是誠心道歉，感覺沒在反省」、「公關危機也是重要的一環，道歉應該是真心承認過失和勇於認錯，但再次公佈求職者的姓名，未免不合適」

【延伸閱讀】與同事交流用書面語 卻被惡意針對　網民：行為未免太幼稚 【下一頁

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責任編輯：陳佳恩

 

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