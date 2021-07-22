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巴西總統批評抗疫措施愚蠢 YouTube指散布疫情錯誤信息移除其影片

環球政經 20:31 2021/07/22

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YouTube指巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的頻道上，有部分影片散布關於新冠疫情的不實資訊，並移除相關影片。

【大灣區就業】香港中華煤氣招聘助理供應鏈系統主任  月薪1.8萬元  仲有煤氣費及其他津貼 【下一頁

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YouTube 在新聞稿中表示，「經過仔細審查」後作出移除博爾索納羅影片的決定，與他的工作或政治意識形態無關。博爾索納羅因抨擊封城、吹捧未經證實的治療方法、散播疫苗的謠言和不戴口罩，而遭受到大眾的批評。巴西總統辦公室未有對此作出回應。

去年Facebook及Twitter亦曾將博爾索納羅的影片下架，他在片中抨擊社交距離措施，並聲稱高確診人數將使巴西對新冠病毒免疫。指影片內容與全球衛生專家的建議不符。

【電子消費券】首筆消費券下月初派發   15隻高息受惠股最少派4厘息【下一頁

巴西總統因未有妥善處理疫情帶來的危機，而面臨越來越多的批評。巴西國會更於今年４月，對博爾索納羅處理疫情問題正式作出調查。

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撰文 : 陳楚琨

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