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【劉‧住保鮮期@iM網欄】奢華法式fine dining 始祖 潮遊半島酒店(二）

名人薈萃 11:42 2021/07/23

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今期繼續和大家潮遊香港現存歷史最悠久、著名又豪華的半島酒店。在相機食先，人人都係KOL嘅年代，我當然要精選別緻的美食體驗和讀者朋友分享。所以今次半島之旅一於玩盡些，訂了在享負盛名已久，被譽為城中奢華法式fine dining 始祖的食府Gaddi’s進餐。她為酒店住客提供的Staycation 菜單，同樣都是花心思、具水準之作。

首先介紹一下，在半島酒店這珍貴的一級歷史建築物內的Gaddi’s。她原是酒店開業年代的宴會廳，當年在此店進出的都是名流紳士和官商巨賈。縱然歲月流逝，酒店依舊特設古典專𨋢，讓客人未入到餐廳，先感受時光倒流的一刻。當𨋢門打開，眼前便是高貴典雅的餐廳大堂，真是氣派盡顯。餐廳樓底特高，侍應安排了我坐在大堂中央法式水晶吊燈後的餐桌，讓我在進餐之餘，舉頭便可欣賞這耀眼奪目的水晶吊燈和富麗堂皇的室內設計。今年，餐廳更首度榮獲米芝蓮一星榮譽。所以，未開始進餐，已經對食物十分期待。

未上頭盤前，侍應便端上一客自家製baguette 和sour dough bread 法包，還以特製的紅椒味或煙燻味牛油作配搭，包餅師的出品真是「冇得輸」。

之後，我選擇了一級法國湖殖生蠔和北海道扇貝來做頭盤。大廚以青蘋果、濃忌廉和爪哇長胡椒來配生蠔，讓酸、甜、微辣的味道來直接誘發生蠔的鮮味。而在北海道扇貝中加入西班牙黑豚辣腸，又巧妙地以鹹和辣去為扇貝提鮮，兩度頭盤都能夠令人胃口大增！

自問都試過不少法式洋蔥湯，但主廚Chef Albin Gobil卻以摩登經典的手法炮製了擁有四個層次法式洋蔥湯。在小小的玻璃杯內，盛載著口感細膩的洋蔥mousse、炸至香脆的洋蔥粒，蒸煮腍滑的洋蔥絲和用洋蔥餚汁製作的啫喱所做成的法式洋蔥湯。真是聽見都覺得複雜，大家可以想像一下這四種味道，同一時間在嘴裏相遇，會是什麼感覺？ 我覺得是幸福！

法國人對烹煮家禽類素有一手，油封鴨腿和法式血鴨，早已是法國高級餐廳推崇備至的夢幻料理。所以，我特意選了法國血鴨胸來做主菜。血鴨之所以特別，是因為宰殺時會將鴨血保存在鴨骨之中。不經過放血的鴨肉，肉質鮮嫩而富有彈性；淋上大廚特別調配的八角烤醬汁，鴨肉香氣更加濃郁，柔嫩的肉質加上少許紅菜莖和野生黑莓一併食用，真的讓我忍不住一嚐再嚐。結果，減肥都是留給明天吧！

美味精緻的法國菜，一定要以特式甜品來作總結。法國普羅旺斯黃梅果，杏仁脆片、橘子醬和杏仁雪葩做出來的甜品，跟以上所有的菜式都一樣，同是賣相精美，口感細膩、而且層次豐富，令人印象深刻，回味無窮！

綜合整個半島酒店夏日staycation 體驗，我會給她優質評價！從一開始職員細心解釋和協助預訂住宿行程，以至親自體驗酒店各項設施、餐飲和服務，每一個環節半島酒店都表現出色，充分展現頂級酒店的精髓， 能夠代表香港、享譽國際，絕對不是浪得虛名。

 

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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