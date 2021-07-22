【職場熱話】25歲擔任管理層 但不知如何面對年長下屬　網民:看你想嚴格型或溫暖型上司

在現今職場上，不少老闆用人都取決於個人能力大於學歷或經驗，有網民在網上發帖，指自己今年25歲，已經成為公司的管理職，有幾名下屬都最年輕都已經35歲，但下屬工作態度欠認真，做事粗心大意，又會在上班時間聊天。網民面對一個兩難的局面，如果責備他們會令覺得他們沒面子；如果不責備他們又沒當好管理的角色。

網民經歷：

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帖文一出後，引起網民的回應，網民都有不同的意見，有網民認為不應該過份嚴苛，直指：「如果下屬可以按時完成工作，即使在上班時間聊天，也是合理。如果對於下屬過份嚴肅，反而影響公司士氣」、「每個人管理風格都不同，如果他們做好自己的公司，根本不用過份干預。但如果影響公司運作，就需要去處理。」

【職場熱話】與同事交流用書面語 卻被惡意針對 網民：行為未免太幼稚【下一頁】

有網民直指是取決於樓主想成為哪一類型的管理者「作為一個年輕的管理者，應該要細想自己的管理方式，例如成為嚴格型或溫暖型上司，在中間取得一個平衡點。」同時，有網民建議有其他方法處理問題去以避免當面訓斥，又可以保留他們的面子，指：「例如和他們建立友好關係、以溝通代替指責，私底下和有問題的員工溝通等。」

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責任編輯：陳佳恩