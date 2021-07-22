【互聯網監管】胡祖六：監管後科技行業發展更具競爭力　香港國際金融中心地位更顯重要

▲ 胡祖六指，現時香港更加穩定，對香港前景充滿信心。

內地自去年底以來大幅收緊對於互聯網相關企業的監管，春華資本董事長胡祖六認為，收緊監管、巨額罰款及政府的嚴厲評論，短線明顯為市場製造了不確定性，對金融市場來說可能相當可怕，但一些公司變得如此強大，政府確實有必須訂立一些法規，防止出現濫用市場行業、反競爭、錯誤使用消費者信據、侵犯私隱等行業，這些都是合理的擔憂。

胡祖六表示，長遠來看，對於中國科技行業及潛在的創新，仍是相當樂觀，相信是次監管對科技行業的打擊，將會使行業發展會更具競爭力，競爭環境更公平，效率更高，而規模較小或初創公司也有更多公平的機會達至成功，最終消費者將會受惠。

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談到香港前景，早前獲港交所 （00388） 委任為中國業務諮詢委員會成員的胡祖六稱，對香港繼續維持國際金融中心地位相當樂觀，現時香港更加穩定，對香港前景充滿信心，香港是一個對商業發展非常友善的城市，監管少且稅率低。

「香港與紐約並駕齊驅，一齊為最好的公司募集資金，香港的國際金融中心地位仍然完好無缺，而且將會變得更加重要。」

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編輯：陳韻妍