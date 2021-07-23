【樓市熱話】舅父母擬用外婆公屋　抽居屋給兒子結婚用　事主被截糊感無奈　網民：家門不幸兩邊爭產

母親含辛茹苦把兒子養大，但有時也未能兒子盡孝，近日就有網民在討論區發帖，稱外婆本來住在「老人公屋」，最近事主舅父舅母就想拿外婆的單位給他們兒子結婚後抽居屋，到時就會趕外婆走。事主原本幫外婆抽今期綠置居也被他們帶外婆去簽名取消申請，令事主不知該怎麼辦。

事主經歷：

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帖文引來熱議，不少網民就質疑事主與舅父舅母的動機一樣，「樓主也是一樣謀住外婆的公屋，謀不成而已。」、「真係家門不幸，兩邊爭產，本來樓主領先，可惜俾舅父截咗糊」。不過事主其後就澄清並沒有這個打算。

另外，亦有網民認為外婆想法才是最重要，「外婆自己甚麼想法？」、「外婆正常都會幫自己嘅親生仔，有甚麼理由會幫你這個外家？」、「一邊是仔，一邊是女，就算怎樣錯，都會幫兒子那邊」；亦有網民認為不是一件壞事，「用外婆單位給你舅父兒子換居屋，到時阿婆不就早點去老人院住，叫舅父付錢， 對外婆來說也不是一件壞事」。

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責任編輯：黃苑筠