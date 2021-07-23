【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，電子消費券將為業界帶來逾150億元收益。（資料圖片）

首輪電子消費券最快將於8月1日發放，市民將用於購物之外，亦花費在飲食，包括台式茶飲店、酒店餐飲等。餐飲業界亦正嚴陣以待，香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，電子消費券將為業界帶來逾150億元收益，有助彌補疫情期間的部分損失。

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市民Tommy表示，每月在餐飲方面開支約4,000元，亦較常光顧台式茶飲店，領取消費券後，預料會增加約1,000元在餐飲方面。蘇小姐表示，計劃在酒店消費，將在酒店Staycation並享用其餐飲服務，料花費逾2,000元。

黃家和留意到，現時很多食肆推出相關優惠，有些更有跨業界的推廣，以增加人流及收益，相信8月的消費氣氛雀躍，「不單純某一類別食肆受惠，全港18區大小食肆都會有收益。」他透露，現時全港超過8成食肆已安裝電子支付系統，只有部分小店或因無網絡或無地方放置等原因無法安裝。

餐廳推「消費券套餐」吸客

日式餐廳竜王將於8月1日推出「消費券套餐」吸客，其聯合創辦人孔志華表示，客人用消費券付款享用該套餐可獲額外優惠。「市民可能優先選擇有消費券優惠的餐廳進食，不做優惠便相對遜色。」他又指，已安裝八達通以外的3大電子支付工具，「客人享用廚師發辦的人均消費逾千元，甚少使用八達通付款，考慮到長遠使用的機會較低，故不安裝。」

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記者：朱悅瀅、馬意文