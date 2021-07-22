【新加坡疫情】重返2級防疫 禁堂食減聚會人數

新加坡新冠肺炎疫情再度反彈，新加坡政府宣布由周四（21日）收緊防疫措施，重新實施第2階段最高防疫戒備，直至8月18日。措施包括把限聚人數由5人收窄至2人、禁止堂食、縮減活動人數上限最多100人等。

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新加坡衛生部（MOH）周二（20日）指，由周四起把防疫戒備提升至最高第2階段，直至8月18日為止，以遏止當地持續惡化的新冠肺炎疫情。新防疫措施包括聚會人數由5人收窄至2人，而且限制每個家庭最多只有兩個訪客。補習班仍可繼續容許面對面教學，維持每班最多50人。

此外，當局會全面禁止堂食，食肆包括小販中心及美食廣場只準提供外賣服務，戲院亦不得提供食物或飲品，美容院及桑拿等亦需暫停營業。室內運動課程及需要除口罩的體育活動一律被禁，可以戴口罩的訓練只要維持每班上限為30人即可繼續授課。

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現場表演活動、體育賽事、婚禮慶典及展覽等大型活動，人數上限由250人收窄至100人，維持一組2人上限，而婚宴每桌上限則為5人。所有活動一律禁止不戴口罩表演音樂及唱奏樂器。

所有景點包括博物館及圖書館只可接待可容納人數25%的民眾，所有旅行團人數由上限50人減少至20人。民眾進入所有濕貨市場及小販中心前，都必須使用政府的追蹤應用程式登記。

責任編輯：郭麗明