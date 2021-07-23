隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？

▲ 作者拆解全球多年來如何採用隔離方式對抗流行病。

新冠肺炎疫情持續超過一年半，科學家仍未能成功擊退病毒，而各國都依賴隔離措施來阻止疫情擴散。英國政府早前打算准許部分密切接觸者無需隔離，計劃也引起爭議。

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