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隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？

環球社會熱點 16:05 2021/07/23

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作者拆解全球多年來如何採用隔離方式對抗流行病。

新冠肺炎疫情持續超過一年半，科學家仍未能成功擊退病毒，而各國都依賴隔離措施來阻止疫情擴散。英國政府早前打算准許部分密切接觸者無需隔離，計劃也引起爭議。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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