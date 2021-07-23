隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 環球社會熱點 16:05 2021/07/23 分享： ▲ 作者拆解全球多年來如何採用隔離方式對抗流行病。 新冠肺炎疫情持續超過一年半，科學家仍未能成功擊退病毒，而各國都依賴隔離措施來阻止疫情擴散。英國政府早前打算准許部分密切接觸者無需隔離，計劃也引起爭議。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創 今日 【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創 【英國疫情】政府擬推先導計劃 密切接觸者免隔離 2021/07/19 【英國疫情】政府擬推先導計劃 密切接觸者免隔離 【英國疫情】解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離 2021/07/19 【英國疫情】解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離 伊拉克醫院新冠隔離病房大火 超過60人死（有片） 2021/07/13 伊拉克醫院新冠隔離病房大火 超過60人死（有片） 英擬讓已打針外國人 免隔離入境 2021/07/09 英擬讓已打針外國人 免隔離入境 你可能感興趣 【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創 今日 08:05 【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創 【英國疫情】政府擬推先導計劃 密切接觸者免隔離 18:08 2021/07/19 【英國疫情】政府擬推先導計劃 密切接觸者免隔離 【英國疫情】解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離 11:47 2021/07/19 【英國疫情】解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離 最新專欄文章 更多 「看不見的天花板」 阻職場男女平等 2021/07/17 「看不見的天花板」 阻職場男女平等 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 2021/07/16 女性地位看似提高 男性權威仍屬主流 亞馬遜變商業帝國 揭貝索斯成功之道 2021/07/10 亞馬遜變商業帝國 揭貝索斯成功之道 拆解貝索斯經營Amazon之道 新CEO難蕭規曹隨 2021/07/09 拆解貝索斯經營Amazon之道 新CEO難蕭規曹隨 精英主義需改進 不宜全盤推翻 2021/07/03 精英主義需改進 不宜全盤推翻 疫情 傳染病 隔離營 太空人 美國太空總署 新冠肺炎 新冠肺炎疫情