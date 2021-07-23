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【樓市熱話】母親重男輕女　哥哥失業兩個月　反要求供樓妹妹多給五千家用

理財智慧 09:00 2021/07/23

分享：

現在有不少家庭還抱有重男輕女的傳統觀念，近日在討論區就有網民投訴母親重男輕女。事主哥哥失業兩個月，給不了家用。母親反要求正在供樓的事主給多5000元家用。事主拒絕後還斥她「不體諒哥哥」。

事主經歷：

 

【樓市熱話】兩夫婦月入34k　外父資助首期　港男苦惱上車定排公屋　【下一頁

帖文一出，引來網民討論，不少網民都認為不應該幫哥哥付家用，「嗌哥哥去做步兵吧」、「叫他們拿綜緩」、「你又一齊失業，叫媽媽幫你供樓，一石二鳥！」、「有第一次就有第二次」、「這些是你哥的責任，沒有工作也要自己解決。不用幫。跟你哥商量一下，最多借給他，日後還」、「堅決不加家用，加了就不會減」、「有多餘錢可以給一個月多五千，說清楚哥哥失業了一個月，現在給他多一個月找工作，前後兩個月找不到工作是哥哥的問題，自己又要供樓非常吃力，所以不會再給多五千！」

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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