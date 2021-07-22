【鄭州水災】高盛：鄭州水災或令內險綜合成本率惡化1%

▲ 鄭州水災令大量汽車受損

河南鄭州暴雨成災，已造成人命傷亡，而且大量財物受損。高盛認為，洪災可能會能令中國保險業的綜合成本率惡化1個百分點。不過，該行亦提醒，由於河南降雨持續，水災造成的損失仍存在不確定性。

高盛發表報告，以2012年北京雨災為例，當時最多保險索償來自車保以及物業保險。該行預期，今次汽車索償會較當年北京更高，因為降雨量更大，以及2020年時因水導致的車輛損壞已被納入為車險基本保障範圍之內

至於物業保險，高盛認為，由於鄭州物業保險保費佔鄭州整體財險保費的3%，遠較北京當時的14%低，故相信今次洪災造成的物業損失會對保險公司帶來較少影響。

多隻內險股今日反彈，平保 （02318） 升2%至72.4元；財險 （02328） 漲2.1%至6.69元；太保 （02601） 飆5.1%至23.5元；而國壽 （02628） 及新華 （01336） 則分別升1.3%及2.4%。

相關文章：

【鄭州水災】鄭州水災對國內經濟影響有多大？野村﹕料對中國GDP影響較小

【鄭州水災】多間內險收到大量河南車險報案 平保旗下平安產險接逾2萬宗

編輯：謝智聰