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【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場  展商仍盼有7位數生意額

商業 17:10 2021/07/22

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今屆香港動漫電玩節將於 7 月 23 日至 7 月 26 日舉行。（梁偉榮攝）

因疫情在去年停辦的香港動漫電玩節，將於7月23日起一連四日在會展舉行。政府早前宣布，入場人數上限收緊至場地可容納人數的50%，主辦方表示，按照近年經驗估計，受影響而未能人場的人士，每天可能多達兩萬人。

【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品 派超過80萬元限定遊戲虛寶

主辦方呼籲，入場人士在入場後 2.5 個小時離場，希望令更多人士有機會進場。會方更會在官方 Facebook 上不時發放排隊龍尾位置圖，以及估計所需排隊時間供公眾參考。此外，若場人人數已達飽和，將採取「截龍」指施。主辦方亦建議，與會者可考慮在四點半後到達會場，人流較少。

Tiny（微影）創辦人吳凱俊表預計，多天的展期可以為公司帶來有 7 位數的生意額。（梁偉榮攝）

【展會復辦】國際旅遊展月底舉行 展商數量減8成 本地展商佔比增至36%

不過，有參展商預計，不會因新措施而影響人流，希望多日的展覽可以為公司帶來 7 位數的生意。Tiny（微影）創辦人吳凱俊表示，動漫節一向是一線展覽，加上已停辦一年，預料入場人次不會受人流限制影響。吳又指，天氣報告預期，幾天展期天氣良好，估計有助增加市民的入場意慾，預估整個展期可為公司帶來 7 位數的生意額。另一參展商萬代南宮亞洲有限公司傳媒部主管李朗燊指，攤位面積與往年相若，設有三大展區，如扭蛋和模型展區。對於政府早前限制展覽入場人數，李表示不太擔心因而影響人流。加上早調整攤位設計，騰出更多空間給入場人士。至於生意額方面，因政府突然限制入場人數，所以銷售目標要再調整，暫時難以估計生意額。

【電子消費券】消費券刺激港人購物意欲 電子產品最受捧？

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記者：廖淑瑩

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