【每日焦點】Instagram新增「Stories」翻譯功能　Clubhouse解除用戶註冊限制

▲ Instagram內的「Stories」限時動態將新增自動翻譯功能。Clubhouse宣布解除邀請碼限制，正式開放予全球用戶使用。

熱門語音社交軟件Clubhouse，在全球擁有龐大用戶量。為讓更多用戶加入，Clubhouse透過官方部落格宣布，程式將會解除邀請碼限制，正式開放予全球用戶使用。最初Clubhouse僅支援iOS系統，並在今年5月才正式推出Android版本。其聯合創辦人Paul Davison及Rohan Seth表示，當初設置邀請系統是為了讓Clubhouse在不中斷情況下，穩定增長用戶數目，但公司一直希望Clubhouse保持開放，目前程式已通過測試版本，現時已正式開放所有人使用。

【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制 開放全球用戶加入

另一社交媒體Instagram（IG）最近正在增添多項功能，並宣布推出一項自動翻譯功能，用戶可在「Stories」限時動態中直接翻譯貼文中的文字內容，該功能支援90多款語言。用戶在瀏覽限時動態時，若系統識別到不同語言，就會彈出「查看翻譯」（See Translation）提示，方便用戶即時進行翻譯。該翻譯工具提供超過90種語言，當中包括葡萄牙文、日文、阿拉伯語等，但功能現時僅提供文字翻譯，並不支援語音翻譯。

【IG新功能】Instagram推「Stories」自動翻譯功能 支援90多款語言

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責任編輯：李寶如