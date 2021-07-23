【職場熱話】電腦運作突然緩慢　召喚IT同事檢查　只叫事主忍忍　最終解釋笑翻網民

公司電腦運作是否暢順，對工作效率有很大影響。近日就有網民在討論區發帖，由於最近電腦運行得很慢，怎料卻IT同事卻稱是下雨的原因，叫事主忍忍，令事主大感不滿。

事主經歷：

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【職場熱話】下雨天在公司擺「遮陣」晾乾 被老闆母親狠罵 原因令網民哭笑不得 【下一頁】

帖文引來網民熱議，不少人都不滿IT同事的答覆，「你可以反問他，出太陽那天是不是會回復正常」、「關下雨甚麼事」、「公司有錢出糧給IT，有錢出糧給樓主，就是沒有錢加RAM，完。這些垃圾公司，因為叫你們OT不用錢，所以不用改善器材，改善生產效率，你猜IT不知甚麼事嗎，說下雨是玩弄你的」、「我公司IT試過叫我不要開這麼多東西，我當時在做報告，不開這麼多怎樣核對？」

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責任編輯：黃苑筠