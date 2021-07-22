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【精神健康】人力資源顧問教路　如何正確關注員工心理健康

商業 19:00 2021/07/22

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人力資源顧問提醒，僱主需要確保員工有適切渠道，獲得心理輔導等資源。（資料圖片）

新冠疫情令人們生活出現混亂，不論是工作、購物、人際關係均有了各種變化。隨之而來的是人們的心理健康議題，亦成為了僱主首要考慮的事宜之一。有人力資源顧問提醒，僱主需要確保員工有適切渠道，獲得心理輔導等資源。

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據外電報道，美國福利諮詢公司Mercer負責人Sandra Kuhn提醒，心理健康的問題並不會隨著員工接種疫苗、重返辦公室，而得到解決。

同時，現時心理健康議題在職場中，亦不再是禁忌。軟件公司 Lyra Health亦有為員工提供精神健康專業人員和相關資源網絡，員工心理健康高級主管Joe Grasso指出，愈來愈少人恥於講述心理健康的問題，反而逐漸變成日常對話的一部分。因此，僱主更容易觀察到員工的心理狀況。他發現最多求助個案是與焦慮、抑鬱有關，而與種族、有色人種相關的求助亦有所增加。

Sandra Kuhn指出，雖然已有不少僱主正提供心理健康服務的員工福利，但企業現時正逐漸令員工可以更便捷地善用這些資源。與此同時，企業亦加強有關心理的教育，又訓練管理層與夥伴溝通，掌握其心理狀況及提供適切渠道。隨著有不少利用酒精、藥物排解壓力，企業亦正增加有關濫用酒精及藥物的心理教育。

Kuhn向僱主提出數個要點，理解員工的情緒，包括留意員工的行為、情緒及工作態度，以上種種均有可能反映他們正承受心理問題。其次，僱主在傾談時，最好提出開放式問題，並仔細傾聽其說話。除可提及一些較客觀的觀察如「我留意到你在會議後哭泣」外，亦要保持同理心，向員工表達關懷及願意提供協助。她又提醒，僱主最需要做的並非治療員工，而是告訴他們可以提供甚麼協助。

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責任編輯：葉泳珊

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