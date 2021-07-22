【中概股風暴】滴滴曾跌10%創新低　彭博：滴滴料遭史無前例式處罰　或被要求從美國除牌

▲ 【中概股風暴】彭博：滴滴出行料遭破天荒處罰 或被要求從美國除牌

滴滴出行（美：DIDI）在美國上市不足一周成網信辦調查對象，不單令滴滴出行應用程式下架至今，外電引述消息指，官方正在考慮給滴滴出行嚴厲、甚至史無前例的處罰措施，包括罰款、暫停某些業務、由國有資本介入，以至迫使滴滴出行從美國退市或者撤回上市，但未知如何實現有關罰則。

滴滴股價盤中急跌9.7%，低見10.38美元，創上市新低，成交3.6億元。

彭博引述不具名消息指，滴滴出行的處罰措施可能會比阿里巴巴182億元人民幣罰款更加嚴厲。

滴滴出行或遭嚴厲處罰消息傳出後，滴滴出行盤前股價跌3%，暫報11.16美元。

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滴滴出行於6月底在美國上市，集資額達44億美元，是繼阿里巴巴（美：BABA）後最大型中概股美國上市公司。

報道指，中國監管部門大體上支持滴滴出行上市，但也至少從4月份起就表達對該公司赴美上市潛在的數據安全風險的擔憂，包括涉及官員出行數據，也曾經提出內地或香港上市選項。

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