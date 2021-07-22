【東京奧運】開幕禮場地傳出動漫音樂 大眾年輕文化成主旋律

東京奧運周五（23日）正式在日本東京國立競技場開幕，開幕禮細節至今保密。有日本媒體引述多方消息報道，東京奧運開幕禮將糅合日本動漫遊戲元素。有日本民眾指聽到開幕場地傳出動漫音樂，報道指開幕禮年輕人文化色彩濃厚。

東京奧運開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

《共同社》報道，國立競技場曾於本月17日夜晚，傳出日本人氣電視遊戲主題音樂。《共同社》報道，當局近期主要利用假日綵排，場外不時都能聽到遊戲及動漫音樂。

2016巴西奧運閉幕禮上，時任日本首相安倍晉三化身超級馬里奧，從水管由日本穿越至巴西里約一幕令人印象深刻。策劃團隊成員透露，16年的閉幕禮是東京奧運的預告片，意味是次開幕禮很可能繼續融合日本動漫元素。

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另外，外界普遍預測東京奧運開幕禮年輕人文化濃厚。奧組委在本月14日公布開幕禮主創團隊成員名單，當中不乏擅長大眾文化人士。近日因失言被解僱的導演小林賢太郎，擅長默劇及魔術演出，日本DJ界著名音樂人田中知之出任音樂總監。當局指，參與開幕禮作曲的還有大提琴演奏家德澤青弦，他曾參與2套新海誠大熱動畫電影《你的名字》及《天氣之子》創作。

另外，外界亦關注最後1棒火炬手何屬。《共同社》報道指，當局或將邀請大眾熟悉的運動員。早前曾有猜測當局或會因當今重視性別平等的潮流，最後1棒火炬手會是女性，有部分民眾表示，希望會是白血病康復運動員池江璃花子。

責任編輯：李俊儀