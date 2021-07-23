東京奧運今日開幕，東奧概念股包括體育用品股等，已累積相當多的升幅，資金會再追捧東奧概念股，還是沽貨散水？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於「ET開市直擊」陪你睇東京奧運......概念股。

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▲ 【ET開市直擊】東京奧運開幕 概念股再追定散水？（歡迎留言問股）

重溫上日《ET開市直擊》

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00：48 - 美股外圍round up

04：08 - 港股後市分析

06：51 - 港交所 （00388） 股價前景分析，挑戰580？

09：13 - 新能源車概飲股前景分析：長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211） 、贛鋒鋰業 （01772）

12：23 - 汽車股揀買「4S股」 植耀輝推介呢兩隻

13：35 - 吉利汽車 （00175） 股價前景

15：50 - 微盟 （02003） 股價前景

19：40 - ASM太平洋 （00522） 股價前景

23：15 - 瑞聲科技 （02018） 股價前景

24：55 - 港股開市早段表現速報

26：35 - ET個股推介：龍源電力 （00916）

27：45 - 信達生物 （01801） 股價前景

29：08 - 京東健康 （06618） 股價前景

30：36 - 移卡 （09923） 股價前景

32：45 - 中芯 （00981） 股價前景

34：13 - 眾安在綫 （06060） 股價前景

35：35 - 騰訊 （00700） 股價前景

37：04 - 汽車之家 （02518） 股價前景

39：40 - 藍光嘉寶 （02606） 股價前景

40：35 - 蒙牛乳業 （02319） 股價前景

41：29 - 華虹半導體 （01347） 股價前景

42：57- 中興通訊 （01347） 股價前景

44.14 - 港鐵 （00066） ＋長實 （00001） 股價前景

45：05 - 恒大物業 （06666） 股價前景

46：54 - 中海外宏洋 （00081） 股價前景

47：50 - 綠城中國 （03900） 股價前景

48：54 - 鐵貨 （01029） 股價前景

50：01 - 匯豐 （00005） 股價前景

51：35 - 新東方在綫 （01797） 股價前景

52：54 -恒騰網絡 （00136） 股價前景

53：52 - 港股開市早段表現速報

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