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【ET開市直擊】東京奧運開幕　概念股再追定散水？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/07/23

分享：

東京奧運今日開幕，東奧概念股包括體育用品股等，已累積相當多的升幅，資金會再追捧東奧概念股，還是沽貨散水？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於「ET開市直擊」陪你睇東京奧運......概念股。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/%E8%B2%A1%E7%B6%93%E5%8F%B0

【ET開市直擊】東京奧運開幕　概念股再追定散水？（歡迎留言問股）

重溫上日《ET開市直擊》

time code：

00：48 - 美股外圍round up
04：08 - 港股後市分析
06：51 - 港交所  （00388）  股價前景分析，挑戰580？
09：13 - 新能源車概飲股前景分析：長城汽車  （02333）  、比亞迪  （01211）  、贛鋒鋰業  （01772）   
12：23 -  汽車股揀買「4S股」　植耀輝推介呢兩隻
13：35 - 吉利汽車  （00175）  股價前景 
15：50 - 微盟  （02003）  股價前景
19：40 - ASM太平洋  （00522）  股價前景
23：15 - 瑞聲科技  （02018）  股價前景
24：55 - 港股開市早段表現速報
26：35 - ET個股推介：龍源電力  （00916）  
27：45 - 信達生物  （01801）  股價前景
29：08 - 京東健康  （06618）  股價前景 
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44.14 - 港鐵  （00066）  ＋長實  （00001）  股價前景
45：05 - 恒大物業  （06666）  股價前景
46：54 - 中海外宏洋  （00081）  股價前景
47：50 - 綠城中國  （03900）  股價前景
48：54 - 鐵貨  （01029）  股價前景
50：01 - 匯豐  （00005）  股價前景
51：35 - 新東方在綫  （01797）  股價前景
52：54 -恒騰網絡  （00136）  股價前景
53：52 - 港股開市早段表現速報
55：04  -財經日誌提提你

 

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