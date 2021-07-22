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【視像會議】Zoom推Zoom Events多功能平台　加強混合辦公協作性

科技 19:30 2021/07/22

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視像會議軟件Zoom宣佈推出Zoom Apps及Zoom Events兩款新產品。

新冠疫情下，企業逐漸實施混合工作模式，視像會議軟件Zoom宣佈推出Zoom Apps及Zoom Events兩款產品，用戶可在Zoom會議中無縫嵌入Zoom Apps，以及桌面用戶的第三方應用程式，以加強使用協作性及提升工作效率。

＜＜【混合辦公】思科辦公室全面翻新　迎Hybrid Work需求 

＜＜【視像會議】微軟平台大革新推多項新工具　配合混合工作趨勢

用戶可在Zoom Apps程式中，將個人喜愛的應用程式加入會議中。目前Zoom已推出超過50個 Zoom Apps供使用，當中包括白板功能、企業項目管理、筆記和電子遊戲等程式，日後會陸續推出更多應用程式。

另外，企業及組織可透過Zoom Events管理和主持多種連續性會議，例如銷售會議、客戶活動、貿易展覽和內部活動等。Zoom Events將會提供活動中心、企業專用虛擬活動空間、客製化註冊功能。另外，Zoom Events將為企業提供活動專屬報告，分析註冊、出席和門票銷售等數據。 

據悉，今年Zoom將會透過Zoom Events平台，舉辦年度用戶大會Zoomtopia及Zoom Academy活動。

責任編輯：李寶如

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