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【國泰293】國泰航空完成首個數碼健康通行證CommonPass航班

股市 18:10 2021/07/22

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【國泰293】國泰航空完成首個數碼健康通行證CommonPass航班

國泰航空 （00293） 完成點到點全程數碼健康通行證測試，由乘客自願使用CommonPass 應用程式處理檢測和疫苗接種紀錄，作為數碼健康通行證，為首家在點對點及往返旅程試用有關應用程式的航空公司。

國泰航空表示，於7月6日由香港前往新加坡的國泰航空 CX691航班測試，乘客透過CommonPass建立數碼健康通行證，使用港府電子針卡二維碼「智方便」，並在7月15日的新加坡飛往香港的 CX690 航班，使用新加坡的 HealthCert PCR 核酸檢測紀錄。

香港快運HKExpress 8月開辦台北、高雄航線 初期僅營運單程往台航班，可見【下一頁】

CommonPass應用程式可根據旅客的行程及各地旅遊限制，驗證其檢測或疫苗接種紀錄，並建立數碼健康通行證，顯示他們是否符合有關出入境規定。

國泰航空於去年10月和今年3月已完成數碼健康通行證測試，當時主要由機組人員測試，最新測試再次和The Commons Project及香港機場管理局合作。

國泰航空補充，公司也是國際航空運輸協會IATA Travel Pass User Group的成員。

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編輯：麥德銘

港股 疫苗 新加坡 國泰航空 國泰航空（00293） 機場管理局

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