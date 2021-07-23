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【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創

環球社會熱點 08:05 2021/07/23

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英國解除大部分防疫措施後，新冠肺炎確診個案急升，連帶需要自我隔離的民眾亦大增，影響日常商店運作。英國超級市場、加油站及郵局等正面臨人手短缺，政府計劃容許特定員工只須安裝NHS的追蹤程序，可重返工作崗位，無須自我隔離。

英國強制護老院職員打針 料流失7萬人手 【下一頁】

英國新冠肺炎疫情惡化，當地需自我隔離的民眾大增，導致部分行業出現人手短缺，其中不少超級市場貨架空空如也，供民眾選購的商品愈來愈少。

英國當局正計劃容許特定員工可豁免自我隔離，只要安裝英國國民保健服務 （NHS）的追蹤應用程式，並完成新冠病毒檢測後，即可重返工作崗位，無須自我隔離10日。

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當地有不少民眾希望把超市員工、貨車司機及其他前線員工納入免隔離名單，據悉政府仍在考慮相關方案，估計屆時將按照個案情況而決定是否容許豁免自我隔離，不會列出相關免隔離具體行業名單。

英國NHS加薪3% 醫護不滿或罷工抗議 【下一頁】

零售業協會負責人狄金森（Helen Dickinson）警告指，部分食品零售商因缺乏人手被逼暫停營業，雖然他們已採取應對措施，包括增加輪班員工人數、縮短營業時間等，但仍有很多小企業因員工數量少，以及需自我隔離，最終被逼關門大吉。

連鎖超市Iceland負責人理沃克 （Richard Walker） 表示，有1,000多名員工被要求自我隔離，導致少數商店被逼關閉。Tesco及Co-op亦指，受到大量員工自我隔離影響，絕大部分門市產品供應中斷。

此外，《每日電訊報》報道指，全國警察部隊亦受到影響，其中多塞特郡（Dorset）有3分1控制室人員被接獲通知需自我隔離，阻礙當地警方運作。

責任編輯：郭麗明

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