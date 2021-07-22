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【螞蟻集團上市】螞蟻集團獨董胡祖六：螞蟻重啟上市不需等太久　一切已準備妥當

股市 18:04 2021/07/22

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【螞蟻集團上市】螞蟻集團獨董胡祖六：螞蟻重啟上市不需等太久　一切已準備妥當

阿里巴巴 （9988） 旗下螞蟻集團去年10月上市被煞停，《日經新聞》報道，螞蟻集團獨立非執行董事、春華資本董事長胡祖六認為，螞蟻集團重啟上市不需等太久（not be too long），並對螞蟻集團前景充滿信心，因螞蟻集團仍是中國的金融科技領導者，而且是最大、盈利能力最高及最創新的公司。

胡祖六指，雖然螞蟻集團未能成功上市，但螞蟻集團的基本面仍然穩健，公司的科技仍在、創新仍在，科技推動的金融服務仍然存在。「企業管治、透明度及財務報表已準備妥當，螞蟻集團已差不多是一家上市公司了。」

螞蟻集團等網絡平台須明年底前完成整改，詳見【下一頁】

春華資本持有螞蟻集團約0.21%股權。胡祖六稱，螞蟻集團擁有足夠資金支持業務發展，因此不急於重啟上市，亦未有上市時間表，但「我相信螞蟻集團已準備好上市」。

馬雲自螞蟻集團煞停上市後幾乎絕跡於公開場合，對於馬雲仍控股螞蟻集團，胡祖六認為，這是不錯的選擇（more than OK），而馬雲保持低調，對他來說也是好事，馬雲利用他的時間及才能為社會服務，他關心農村教育，也關注環境保護。

相關文章：【新股IPO】「印度支付寶」Paytm最快年內上市　5個Paytm等於一個螞蟻？

相關文章：【科網反壟斷】人行：支付產業壟斷行為不止螞蟻集團　預告不久公布情況（附短片）

 

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港股 螞蟻集團（06688） IPO 馬雲 阿里巴巴 金融 Fintech

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