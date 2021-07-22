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【大行點睇】盈喜後唱好反倒跌 大摩再重申中遠海控「增持」評級

股樓投資 18:03 2021/07/22

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大摩發表報告，預計中遠海控 （01919） 未來15日股價將會向上，發生的機會率達到七成至八成。該行認為，中遠海控股價調整後，近期估值吸引，預計近期集裝箱旺季將刺激現貨價，成為股價的正面催化劑，評級為「增持」，目標價維持在21.2元。

大行予中遠海控投資評級及目標價﹕

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大摩早前於中遠海控盈喜後發表研究報告，認為公司第二季度業績預告強勁，因需求旺季預計在未來2至3個月會持續，相信盈喜影響正面，將會刺激股價進一步走高，不過其後公司股價明顯調整。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 增持 盈喜 中遠海控（01919）

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