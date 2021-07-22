  • 31°C
香港時間 : 2021722日 (四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售股】佐丹奴上季銷售額按年回升44%　惟6月銷售額跌8%

股市 18:02 2021/07/22

分享：

佐丹奴上季銷售額按年回升44%　惟6月銷售額跌8%

佐丹奴 （00709） 公布截至6月底止第二財季，集團銷售額按年增44%至8.1億元，當中，中國內地及香港分別升18.2%及3.3%，至1.8億及9400萬元，台灣為唯一錄得跌幅的地區；全球品牌銷售額增22%至11億元；可比較門市銷售額增長率由去年同期的跌33.1%轉為微升3%。

莎莎上季港澳營業額反彈39%，惟較疫情前仍跌69%，看【下一頁】

佐丹奴指，第二季度集團銷售額反彈，主因新型冠狀病毒大流行爆發後，去年的低銷售基數效應下，大部分地區的銷售額有所改善。若看單月銷售額，4月及5月集團銷售額分別按年升1.2倍及50.7%，帶動可比較門市銷售額增長率由負轉正，分別升41.6%及4.7%，至於6月，銷售額按年跌8%，當月可比較門市銷售額增長率亦跌13.4%。

佐丹奴指，台灣和印尼市場的表現顯示出持續增長的巨大前景，但疫情分別於5月初和6月底在兩地爆發，實施封鎖措施，嚴重影響了市場情緒，阻礙了在台灣和印尼的表現，從而影響了5月起的本集團銷售額。自7月中旬封鎖措施放寬以來，台灣的銷售一直在逐漸恢復。

另外，齋月後海灣阿拉伯國家合作委員會的業務也在激增。上季銷售額按年大增2.5倍至1.5億元。

線上業務方面，上季銷售額按年升12.5%至9000萬元，當中，中國內地及以外的地方分別增長13.6%及9.5%。

相關文章：【零售股】包浩斯第二季度同店銷售跌17%　自營店鋪增2間

【盈喜】佐丹奴料上半年業績扭虧為盈　主因社交距離措施放寬、租金優惠等　股價升逾4%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 品牌 香港 佐丹奴（00709）

上一篇文章

【螞蟻集團上市】螞蟻集團獨董胡祖六：螞蟻重啟上市不需等太久　一切已準備妥當

下一篇文章

【電動車】J.D.Power：純電動車型質量進步明顯　長城、小鵬、比亞迪產品分別獲細分市場第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）