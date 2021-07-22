【零售股】佐丹奴上季銷售額按年回升44%　惟6月銷售額跌8%

▲ 佐丹奴上季銷售額按年回升44% 惟6月銷售額跌8%

佐丹奴 （00709） 公布截至6月底止第二財季，集團銷售額按年增44%至8.1億元，當中，中國內地及香港分別升18.2%及3.3%，至1.8億及9400萬元，台灣為唯一錄得跌幅的地區；全球品牌銷售額增22%至11億元；可比較門市銷售額增長率由去年同期的跌33.1%轉為微升3%。

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佐丹奴指，第二季度集團銷售額反彈，主因新型冠狀病毒大流行爆發後，去年的低銷售基數效應下，大部分地區的銷售額有所改善。若看單月銷售額，4月及5月集團銷售額分別按年升1.2倍及50.7%，帶動可比較門市銷售額增長率由負轉正，分別升41.6%及4.7%，至於6月，銷售額按年跌8%，當月可比較門市銷售額增長率亦跌13.4%。

佐丹奴指，台灣和印尼市場的表現顯示出持續增長的巨大前景，但疫情分別於5月初和6月底在兩地爆發，實施封鎖措施，嚴重影響了市場情緒，阻礙了在台灣和印尼的表現，從而影響了5月起的本集團銷售額。自7月中旬封鎖措施放寬以來，台灣的銷售一直在逐漸恢復。

另外，齋月後海灣阿拉伯國家合作委員會的業務也在激增。上季銷售額按年大增2.5倍至1.5億元。

線上業務方面，上季銷售額按年升12.5%至9000萬元，當中，中國內地及以外的地方分別增長13.6%及9.5%。

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編輯：袁諾曦