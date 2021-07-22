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【職場熱話】與同事交流用書面語 卻被惡意針對　網民：行為未免太幼稚

理財智慧 18:00 2021/07/22

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 「我手寫我口」是胡適在新文化運動時期提出，但事實白話文也不是完全可以做到「我手寫我口」，因為書面語與口語始終有分別，在正式的文書上，大多人都會寫書面語，因為有其規律的語法和用字 。有網民因為工作的需要，經常書寫書面語，以致與同事交流也使用書面語，被同事惡意針對 。

網民經歷：

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帖文一出後，有不少網民對於同事的反應，覺得有點過火，認為只是小事一樁，不需要因此針對樓主 ，直指：「同事的行為非常幼稚  」 、「因為這種小事就要針對樓主，未免小題大作 」、「香港人也被人詬病，每句都會加英文，其性質也差不多」、「即使我是香港土生土長，有時也會不期然用了書面語溝通，也可能與年齡有關」

【職場熱話】刻板上司面試 問一條天馬行空問題 求職者唔識反應 網民建議答案不一【下一頁

有網民體諒樓主，也會在溝通上用上書面語，主要是工作的關係，但沒遇到被同事針對的事，指：「由於工作的需要，需要經常和台灣或內地人交流，包括書寫文件和通信軟件上都會用到書面語，令到自己都會不其然用了書面語」有網民則指香港學生反而應該多用書面語，對於日後有幫助：「香港學生把粵語當成中文，以致與內地人或台灣人溝通時，反而令對方摸不著頭腦」

 

 

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責任編輯：陳佳恩

 

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