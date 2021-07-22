【電動車】J.D.Power：純電動車型質量進步明顯　長城、小鵬、比亞迪產品分別獲細分市場第一

▲ J.D.Power：純電動車型質量進步明顯 長城、小鵬、比亞迪產品分別獲細分市場第一

市場調研公司J.D.Power發表中國新能源汽車新車質量研究，調查結果顯示，2021年新能源汽車市場不斷有全新車型出現，相關車型銷量佔37.8%，當中純電動車型質量進步明顯，智能化質量問題更少。

該研究報告就駕駛體驗、信息娛樂系統、電池/充電等問題，向中國53個主流城市的3976位車主進行調查，主要統計新車在2至6個月內產生的質量問題。而研究覆蓋28個品牌的50款車型，當中32款車型達到足量樣本。

研究顯示，全新亮相的車型在智能化領域有更優秀的質量表現。當中，在小型純電動車型中，長城汽車 （02333） 旗下的歐拉黑貓獲得第一名；中型純電動車中，比亞迪 （01211） 的漢BEV獲得第一名；緊湊型純電動車中，小鵬 （09868） 旗下的小鵬G3為第一名；蔚來（美：NIO）ES6在豪華純電動中排名第一；理想（美：LI）ONE則在主流插電混動車型中排第一。

報告又指，純電動車型在駕駛輔助、信息娛樂系統等智能化問題方面有明顯優勢，而插電混動車在外觀和座椅等車輛基礎問題方面佔據領先。

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記者：梁安琪