【疫苗優惠】總商會抽出首輪疫苗抽獎得獎者　送出Benz房車等共650萬元獎品

▲ 總商會主席王冬勝表示，最近幾周本港的疫苗接種率顯著上升，反映考慮放寬社交距離措施和旅遊限制，又邁進一步，令經濟復蘇指日可待。（資料圖片）

香港總商會推出獎品總值4,300萬元的疫苗大抽獎，第一輪得獎者今日出爐。總商會首輪共送出1099份、總值650萬元的獎品，包括一部價值50.4萬元的平治C系列房車、2張國泰商務客位機票、數百份購物及餐飲禮券等。得獎者將會收到中獎短訊，完整得獎名單將於明日（23日）刊登在抽獎活動網站。

首輪送出的獎品包括：1部平治C系列房車、2張國泰商務客位機票、80張港鐵全年車票、數百份購物和餐飲禮券，以及數十份酒店住宿禮券。

總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）｜詳見【下一頁】

首輪抽獎由怡和控股副行政總裁及香港區主席彭耀佳主持，隨機抽出1,099位得獎者。怡和控股向今次活動贊助1,000萬元獎品。

香港總商會推出的疫苗大抽獎，送出獎品包括最高價值的3部平治C系列房車，獎品總值由原先的3,000萬元加碼至4,300萬元。另外2部平治房車將於餘下6輪抽獎中送出。

總商會大抽獎由7月2日起接受登記，並在7月22日開始首輪抽獎，以每兩周抽獎一次直至9月底，期間一共舉行7輪抽獎，送出超過6,700份獎品。

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