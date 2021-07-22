【東京奧運】開幕禮融合日文元素 決定進場順序

▲ 東京奧運開幕禮在進場順序上加入日文元素。

奧運開幕禮在國家及地區的進場次序上，多會加入主辦國元素，今屆東京奧運亦不例列。周五（23日）的開幕禮中，參賽國家及地區的運動員代表將會按照日本50音排序，先後步入場內。

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按照慣例，開幕禮會是奧運發源地希臘首先入場，主辦國會在最後入場，今屆即是日本。今屆開幕禮將會是難民隊緊隨希臘入場，之後將舉辦奧運的國家則被安排在日本前出場，2024及2028主辦國法國與美國將是尾二及尾三出場。

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其他代表隊會根據國家及地區在日文50音的排序，依次進入會場參加開幕禮。排在難民隊之後，冰島會是第三，愛爾蘭是第四。中國將是第109隊，香港則是169隊。

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過往奧運主辦國在代表隊進場順序上展示特色，例如2016巴西里約奧運選擇以葡萄牙文為代表隊排序，2012英國倫敦奧運自然用英文。2008年北京奧運開幕禮上，則以簡體字筆劃數排序。

今屆開幕禮亦因為新冠疫情，在各代表團進場時需要保持２米距離，使進場時間增長，亦難再現過往奧運開幕禮上的盛大場面。

責任編輯：吳漢培