地捫獨家研發Pinkglow™ 菠蘿浪漫登場　惠康及特式超市全港搶先獨家發售　哥斯達黎加直送香港　限量300個　本周五開賣　每個售HK$328

粉紅色是浪漫的象徵,粉紅色的菠蘿妳又可曾見過?被譽為「叢林中的寶石」的 地捫 (Del Monte) Pinkglow™ 粉紅菠蘿,不但是世界上極之罕有的菠蘿品種,更在美國市場掀起搶購熱潮。全港首批Pinkglow™ 粉紅菠蘿即將抵港,並將於本週五 (7月23日) 於全港指定7間惠康超級市場及特式超級市場率先發售*,限量300個,每個售價為HK$328 。

Pinkglow™ 粉紅菠蘿由全球領先的新鮮菠蘿供應商Del Monte栽種,每個菠蘿均在哥斯達黎加的叢林中種植兩年時間才能收成,彌足珍貴。粉紅菠蘿擁有糖果般的香氣,而且酸度更低,味道絕對比傳統菠蘿更極緻,香甜多汁得令人難以置信!

粉紅控更可利用粉紅菠蘿制作出不同的甜品、cocktail或mocktail,絕對可以成為IG打卡新寵。就讓惠康及特式超市在今個炎夏為大家帶來浪漫的甜蜜回憶吧!

全港限量300 個的Pinkglow™ 粉紅菠蘿即將由哥斯達黎加空運直送抵港,由本周五開始於7間超級市場率先發售,包括:銅鑼灣記利佐治街惠康超級廣場、銅鑼灣希慎廣場Market Place、旺角朗豪坊Market Place、大角咀奧海城二期Market Place by Jasons、馬鞍山新港城Market Place by Jasons、九龍站圓方3hreesixty以及中環置地Oliver's the Delicatessen。

*注:“率先獨家發售”指Pinkglow™ 粉紅菠蘿根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明,以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查,有關貨品於2021年7月23至29日期間只供應香港惠康及其特色超市發售,一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

