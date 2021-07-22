地捫獨家研發Pinkglow™ 菠蘿浪漫登場　惠康及特式超市全港搶先獨家發售　哥斯達黎加直送香港　限量300個　本周五開賣　每個售HK$328

粉紅色是浪漫的象徵，粉紅色的菠蘿妳又可曾見過？被譽為「叢林中的寶石」的 地捫 (Del Monte) Pinkglow™ 粉紅菠蘿，不但是世界上極之罕有的菠蘿品種，更在美國市場掀起搶購熱潮。全港首批Pinkglow™ 粉紅菠蘿即將抵港，並將於本週五 (7月23日) 於全港指定7間惠康超級市場及特式超級市場率先發售*，限量300個，每個售價為HK$328 。

Pinkglow™ 粉紅菠蘿由全球領先的新鮮菠蘿供應商Del Monte栽種，每個菠蘿均在哥斯達黎加的叢林中種植兩年時間才能收成，彌足珍貴。粉紅菠蘿擁有糖果般的香氣，而且酸度更低，味道絕對比傳統菠蘿更極緻，香甜多汁得令人難以置信！

粉紅控更可利用粉紅菠蘿制作出不同的甜品、cocktail或mocktail，絕對可以成為IG打卡新寵。就讓惠康及特式超市在今個炎夏為大家帶來浪漫的甜蜜回憶吧！

全港限量300 個的Pinkglow™ 粉紅菠蘿即將由哥斯達黎加空運直送抵港，由本周五開始於7間超級市場率先發售，包括：銅鑼灣記利佐治街惠康超級廣場、銅鑼灣希慎廣場Market Place、旺角朗豪坊Market Place、大角咀奧海城二期Market Place by Jasons、馬鞍山新港城Market Place by Jasons、九龍站圓方3hreesixty以及中環置地Oliver's the Delicatessen。

*注：“率先獨家發售”指Pinkglow™ 粉紅菠蘿根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明，以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查，有關貨品於2021年7月23至29日期間只供應香港惠康及其特色超市發售，一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

關於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有約280間分店，遍佈香港每一個角落。

惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。

關於 MARKET PLACE by Jasons

注重優質生活的品味超市MARKET PLACE by Jasons於2007年在香港成立，為牛奶有限公司旗下的特色超市品牌，旨在為顧客提供來自世界各地的優質新鮮食材、特色食品及高級家居用品；同時為顧客營造輕鬆、愉快和時尚的購物體驗。

關於Market Place

海洋捕獲的甜美海鮮、精心切割的各種肉類、來自世界各地的獲獎佳釀、陽光下熟透的番茄、清

甜可口的士多啤梨和入口融化的出爐糕點……無與倫比的美食體驗，來自我們的健康之選，由我

們充滿熱情的美食專員為你搜羅，所推介的美食包羅萬有，定必令你為之驚嘆！

關於3hreeSixty

3hreeSixty 是香港頂尖的天然和有機零售商之一。我們積極提倡人類和地球的健康生活，與擁有共同理念的企業夥伴合作，遵循嚴格監控標準以確保產品的質量，並謹守環境保護及可持續發展的原則。我們相信今天所作出的改變，能夠為我們帶來更美好的生活、環境和未來。

關於Oliver's The Delicatessen

Oliver's The Delicatessen於1981年開業，為城中美食愛好者提供各式各樣的佳餚美酒及貼心服務。在多位精通飲食和經驗豐富的員工主理下，Oliver’一直緊貼潮流，時刻致力為顧客搜羅多國的最新美食。在Oliver’s你不但可找到日常食材，更隨時找到驚喜貨品。Oliver’s提供送貨服務，令購物變成更輕鬆方便的樂事。



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