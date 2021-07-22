【iPhone】2022年新款iPhone SE將支援5G網絡　搭載蘋果A15芯片

▲ 外媒消息指，明年Apple推出的新款iPhone SE手機，將全面支援5G網絡。

蘋果（Apple）推出的平價iPhone SE系列手機，一直受到不少消費者歡迎。最新外媒消息指，明年Apple推出的新款iPhone SE手機，不但採用A15 Bionic處理器，更全面支援5G網絡。

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Apple於去年推出的iPhone 12系列手機，並首度搭載5G網絡。據《日經亞洲》報道指，從明年開始，整個iPhone系列手機都會支援5G，當中包括平價版iPhone SE機型。據早前報道指，2022年新款iPhone SE將採用iPhone 8機身設計，並保留Home鍵，手機屏幕為4.7吋，配備A15 Bionic芯片及支援5G網絡。

報道也提及，Apple或會推出一款6.7吋屏幕的iPhone，並有機會在今年下半年推出新款MacBok Pro及AirPods 3。據海通國際證券資深分析師Jeff Pu預計，蘋果今年iPhone出貨量會達到2.31億部，料明年達到2.4億部。

責任編輯：李寶如