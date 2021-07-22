【職場熱話】男友本已被取錄 但公司請示媽祖後被指不合適　網民:第一個被神明開除的人

宗教信仰在世界各地都會有，但因為宗教信仰而失去工作機會，卻是世間鮮有所聞。台灣有網民發帖，指其男友本身在七月已經受聘於一間設計公司，甚至連薪資和福利都談妥，但突然收到通知，「因詢問老師最終不被取錄」，經了解事件後，原來該公司請示媽祖後，指示該員工並不合適任職於該公司，最後網民男友失去了該份工作。

對於發生如此奇怪的事件，引起網民們熱烈討論，網友均認為不獲受聘的原因太荒謬：「真令人啞口無言的原因」、「是第一個被神明開除的人」、「真的有不少相信迷信的人會請示神明，可能怕員工和自己不合，但真的遇到都只能認命，但作為一間公司老闆到底多沒辦法自己決定員工任命」樓主也回覆：「這是真人真事，我也不知如何安慰男友」

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有網民也分享類似的經歷，直指：「我們的公司也是這樣，會問出生時間，如果不合適的人也不會被錄取」、「我們公司也會，每個新入職的新人都要通過面試後，如果主管都可以他們就會把履歷表放在神桌前，然後去擲筊，神明同意了，那個人就會錄取」

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責任編輯：陳佳恩