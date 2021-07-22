  • 31°C
香港時間 : 2021722日 (四) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】男友本已被取錄 但公司請示媽祖後被指不合適　網民:第一個被神明開除的人

理財智慧 17:33 2021/07/22

分享：

宗教信仰在世界各地都會有，但因為宗教信仰而失去工作機會，卻是世間鮮有所聞。台灣有網民發帖，指其男友本身在七月已經受聘於一間設計公司，甚至連薪資和福利都談妥，但突然收到通知，「因詢問老師最終不被取錄」，經了解事件後，原來該公司請示媽祖後，指示該員工並不合適任職於該公司，最後網民男友失去了該份工作。

對於發生如此奇怪的事件，引起網民們熱烈討論，網友均認為不獲受聘的原因太荒謬：「真令人啞口無言的原因」、「是第一個被神明開除的人」、「真的有不少相信迷信的人會請示神明，可能怕員工和自己不合，但真的遇到都只能認命，但作為一間公司老闆到底多沒辦法自己決定員工任命」樓主也回覆：「這是真人真事，我也不知如何安慰男友」

【兼職推介】中國宣道神學院聘兼職事務員 時薪90元 需3年工作經驗  【下一頁

有網民也分享類似的經歷，直指：「我們的公司也是這樣，會問出生時間，如果不合適的人也不會被錄取」、「我們公司也會，每個新入職的新人都要通過面試後，如果主管都可以他們就會把履歷表放在神桌前，然後去擲筊，神明同意了，那個人就會錄取」

【延伸閱讀】兼職辭職要一個月通知？如果不是就賠錢 網民一致認為擺明欺騙【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://www.facebook.com/imoneymagazine/

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩

 

 

 

宗教 經濟 台灣

上一篇文章

【iMoney GIFTaway】送「荷花BB展」電子門票2張

下一篇文章

【大行點睇】盈警後再有大行唱淡 美銀調低藍月亮目標價

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記
【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【職場熱話】香港上司不懂分早走和準時走 會考中文是否拎U? 網民：上班就是欠了老闆
【職場熱話】香港上司不懂分早走和準時走 會考中文是否拎U? 網民：上班就是欠了老闆
【恒大3333】傳龍頭銀行停按受恒大樓花按揭申請　經絡：料其他銀行或跟隨　專家教一招保買家平安
【恒大3333】傳龍頭銀行停按受恒大樓花按揭申請　經絡：料其他銀行或跟隨　專家教一招保買家平安