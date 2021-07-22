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【本地品牌】詠藜園觀塘增2間分店聘100人　以200萬招募餐飲從業員創業

商業 17:40 2021/07/22

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詠藜園為從事餐飲業人士提供創業機會，主題是「只要你有撚手好菜，便能贏取 200 萬元做老闆」。（資料圖片）

擁有75年歷史的詠藜園宣布，即將會在觀塘開設兩間新分店，並同時招聘100人。

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始於 1947 年的詠藜園， 由一碗擔擔麵起家，現時在中國及海外已有多間分店。今年8月詠藜園將會於觀塘裕民坊 「凱滙」，以「千歲擔擔麪」、「蒸益求蒸」兩個新品牌，開設新分店。同時，該兩間分店亦是「新平台」，由詠藜園為從事餐飲業人士提供創業機會，主題是「只要你有撚手好菜，便能贏取 200 萬元做老闆」。

詠藜園集團暫訂於 7 月 30 日在灣仔稅務大樓勞工處招聘會即時面試，同時招聘 100 人。 職位包括：經理、主任、侍應、執枱專員、收銀員、接待員、公關、涼菜、 砧板、打荷及廚房助理，薪金由12,000至30,000元。另有獎金及福利。

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【ESG】屈臣氏集團3年間投資7.5億於可持續發展　8月將推出環保補充站

責任編輯：葉泳珊

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