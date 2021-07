【周末好去處】3大體驗＋7大展區逐個睇！全球首個MEME實體展登陸K11 Art Mall

曾經MEME熱潮風靡一時,被視為網絡世界的一種瘋傳語言,更是一個呃like開心share的舉動!K11 Art Mall和9GAG聯手推出全球首個meme實體展,將過百張網上圖片帶入現實生活中,並劃分了7大主題展區,以影像、氣味、實體figure等多種形式呈現,大玩AR科技,可謂多姿多采!

同時,展覽亦設置3大獨家meme體驗,包括首個情景自拍機,設有Snapio四格即影即有自拍機,讓各位一秒變身成meme主角,除了可以在照片加入預設對白外,仲可以套入meme情景;還有「限量版 Yes!Card 神還原」體驗,將Yes!Card 變身meme 卡,用$1蚊抽一個GAG,背面還有一Scan即享的200元的購物禮遇,而且K11 Art Mall不同樓層Yes!Card 機各有不同的特別版閃卡,供大眾抽獎。最後,展覽亦設有「個性化自選紋身水印」服務,入場人士可以免費將meme圖案印在手腳上,別有一番體驗。

而在7大展區當中,包括In the Meme Time – 打卡時光隧道、Meme-go-round – 78幅meme帶你環遊世界、Meme Me – 全港首個即影即有meme情景自拍機、Beyond the Meme – 衝擊你五感的至High 4D互動體驗、Memeingful紋身Station、NFT: In Meme We Love以及A Meme is Born等,既有打卡位供人拍照,又有另類工作坊體驗活動,各位有興趣朋友不妨去試試看!

更多詳情:

K11 Art Mall聯乘9GAG全球破天荒首個MEME實體展

日期: 2021年7月16日至9月5日

時間: 12:00pm - 10:00pm

地點: chi K11藝術空間 (K11 Art Mall地庫2樓)

責任編輯:潘曉豐