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【周末好去處】3大體驗＋7大展區逐個睇！全球首個MEME實體展登陸K11 Art Mall

理財智慧 23:04 2021/07/22

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曾經MEME熱潮風靡一時，被視為網絡世界的一種瘋傳語言，更是一個呃like開心share的舉動！K11 Art Mall和9GAG聯手推出全球首個meme實體展，將過百張網上圖片帶入現實生活中，並劃分了7大主題展區，以影像、氣味、實體figure等多種形式呈現，大玩AR科技，可謂多姿多采！

    點擊圖片放大
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同時，展覽亦設置3大獨家meme體驗，包括首個情景自拍機，設有Snapio四格即影即有自拍機，讓各位一秒變身成meme主角，除了可以在照片加入預設對白外，仲可以套入meme情景；還有「限量版 Yes!Card 神還原」體驗，將Yes!Card 變身meme 卡，用$1蚊抽一個GAG，背面還有一Scan即享的200元的購物禮遇，而且K11 Art Mall不同樓層Yes!Card 機各有不同的特別版閃卡，供大眾抽獎。最後，展覽亦設有「個性化自選紋身水印」服務，入場人士可以免費將meme圖案印在手腳上，別有一番體驗。

而在7大展區當中，包括In the Meme Time – 打卡時光隧道、Meme-go-round – 78幅meme帶你環遊世界、Meme Me – 全港首個即影即有meme情景自拍機、Beyond the Meme – 衝擊你五感的至High 4D互動體驗、Memeingful紋身Station、NFT: In Meme We Love以及A Meme is Born等，既有打卡位供人拍照，又有另類工作坊體驗活動，各位有興趣朋友不妨去試試看！

更多詳情：

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K11 Art Mall聯乘9GAG全球破天荒首個MEME實體展

日期: 2021年7月16日至9月5日

時間: 12:00pm - 10:00pm

地點: chi K11藝術空間 (K11 Art Mall地庫2樓)

 

 

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責任編輯：潘曉豐

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