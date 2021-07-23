【職場熱話】台女八小時工作 只有一半時間在做事 網民：裝忙根本超級累

大學生剛踏入社會總有不適應的時候，亦有很多疑惑，到底自己做得對不對，生怕做錯一件事，就和公司說再見。近日有台灣網民於網上討論區發文詢問，八小時工作到底有多少時間是在做事。

網民經歷：

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很多網民羡慕樓主，從事醫療的人指自己就連吃飯喝水也是奢侈，加班兩小時不在下話。放假還要做報告，上課等，忙死人。有做助理的人就稱自己做滿八小時還要兩小時，覺得閒不閒是看行業性質。

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有人同意樓主的看法，指工時長根本沒有意義，再多時間他也無法專注。倒不如讓他全神貫注高效率的話，四小時就能做完。「沒事的時候硬要坐在那裝忙根本超級累！」

網民又指，十小時工作時間，一小時做事，九小時裝忙。亦有人會用兩小時做完工作，其他時間就在上網，看視頻等等。

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責任編輯：張瑋婷