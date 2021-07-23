【樓市熱話】樓下投訴腳步聲太大　屋主發現普通走路都會聽到　保安一個建議激嬲屋主

噪音滋擾到鄰居，少不免會有投訴，近日就有網民在討論區分享自己被投訴的經歷，事主近日被樓下投訴行路太大聲。事主檢查後發現現原來他普通走走樓下都會聽到聲，直斥大廈建築有問題。

事主經歷：















【樓市熱話】一家五口居407呎公屋想間3房 網民斥「一開大門就係房」 【下一頁】

帖文引來熱議，有網民笑言是不是事主太重才會這樣，「樓主是不是『重量級』人馬」、「減肥吧」、「減肥吧，不是的話樓下石屎剝落啊！」；亦有人建議事主學會體諒「有些人對聲音比較敏感，都是一座理解一下，適當控製一下就可以，又不是多麼為難的事情」、「可能是地磚鋪得不好。」、「應該是舖木地板比舖地磚會應聲！以前我樓上不止走路，連說話留心一點都聽到。」

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責任編輯：黃苑筠