【新冠疫苗】拜登：或下月底准12歲以下兒童接種疫苗

美國當局正在考慮為12歲以下兒童，接種新冠疫苗。美國總統拜登周三（21日）表示，12歲以下兒童或在數月內，可獲准接種新冠疫苗。拜登強調，美國科學家依然擁有新冠疫苗最終審批權，自己不會干涉決定。拜登再次呼籲民眾，盡快接種新冠疫苗。

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拜登（Joe Biden）表示，曾與審批當局科學家交流，雖然對方並未透露具體時間，但他認為將在某個時候，可能是8月下旬，9月或10月時，將批准12歲以下兒童接種疫苗。拜登強調，最終決定權仍屬美國食品藥品監督管理局（FDA）及疾病管制與預防中心（CDC），自己不會干涉。

拜登回應提問時指，CDC很大機會建議所有12歲以下兒童，在校內佩戴口罩。目前CDC建議，所有尚未接種疫苗人士，在室內都應佩戴口罩。

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根據美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）的數據，美國過去2周新增確診人數幾乎增加2倍。根據CDC數據，只有56.2%美國人最少接種1劑疫苗。（編按：部分美國人接種單劑強生疫苗就已完成接種）

責任編輯：李俊儀