【電子消費券】首筆消費券下月初派發 15隻高息受惠股最少派4厘息

有望刺激極消費意欲的電子消費券，首筆款項2,000元預期最快會於8月1日透過不同電子支付工具，派發予已登記人士。早前經營環境受累疫情的本港、零售及餐廳板塊，相信是新措施下的大贏家，潛在受惠股份接近20隻。其中15隻受惠股更屬高息股，目前歷史周息率最少達4厘以上。若想於消費券之外再多出一份糧，不妨以下列股份打造一個收息組合。

15隻受惠消費券措施高息股一覽：

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除了上述股份，其餘本地股包括八達通營運商港鐵(00066)，本地商場營運商領展(00823)、太古地產(01972)及九倉置業(01997)，阿信屋零食店營運商CEC國際(00759)和網購平台營運商香港科技探索(01137)等，周息率雖俱不足4厘，惟它們的業務同樣受益於電子消費券措施。買入後持有也屬可取策略。

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