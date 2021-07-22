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【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制　開放全球用戶加入

科技 17:02 2021/07/22

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Clubhouse正式取消邀請碼限制，讓用戶無需透過邀請便能直接註冊。

早前爆紅的語音社交軟件Clubhouse，憑著即時語音聊天功能，以及名人宣傳效應等，迅速在全球吸納龐大用戶量。為了讓更多用戶加入，官方正式宣布取消邀請碼限制，讓用戶無需透過邀請便能直接註冊。

＜＜Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室

＜＜【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能　方便用戶私下聯絡

Clubhouse透過官方部落格宣布，程式將會解除邀請碼限制，正式開放予全球用戶使用。最初Clubhouse僅支援iOS系統，並在今年5月才正式推出Android版本，用戶需收到邀請碼才能進行註冊。據外媒《The Verge》報道指，Clubhouse在推出Android版本後，已新增了1,000萬名使用者。

Clubhouse聯合創辦人Paul Davison及Rohan Seth表示，當初設置邀請系統是為了讓Clubhouse在不中斷情況下，穩定增長用戶數目，但公司一直希望Clubhouse保持開放，目前程式已通過測試版本，現時已正式開放所有人使用。

官方也在部落格中提及，目前為止Clubhouse團隊成員從8人增加至58人，該程式每日聊天室的開設數目已增加至50萬間，但就未有公布平台的整體用戶量。

責任編輯：李寶如

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