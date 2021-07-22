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【東京奧運】MIRROR+ERROR 16子周五齊出動為奧運開幕造勢 遇上Donki大排長籠 各方粉絲勢逼爆屯門市廣場

理財智慧 17:25 2021/07/22

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全球盛事東京奧運的開幕禮將於周五（23日）舉行，本港三個免費電視台都會直播盛況。過去數天市場已傳出ViuTV會派出兩個當紅男團MIRROR及ERROR將於周五親臨屯門市廣場出席奧運開幕活動。

MIRROR及ERROR 16子你最想見邊個?

    點擊圖片放大
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    +16


傳聞多日，ViuTV於周四（22日）下午於社交媒體落實有關消息，公布MIRROR及ERROR共16位成員，將於總動員於周五中午12時，在屯門市廣場1期1樓中央廣場出席ViuTV《夏日電視賞》記者會，齊齊為奧運熱身，屆時也會公布ViuTV《夏日電視賞》同《奧運有得揀》一連串精彩節目揭幕。

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另方面，屯門巿廣場內佔地28000呎、全港最大的Donki激安殿堂分店，也剛於周二（20日）正式開幕，開店數日已吸引大批粉絲排隊，有網民在討論區指，排隊入店內要排隊要逾半小時，而購物後等待付款更需要等待逾一小時，非常誇張。

【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣，詳見【下一頁


事實上，最近MIRROR的成員出席品牌活動，每次也吸引逾數百至千位粉絲捧場，為見偶像一面，粉絲早於清晨到商場「霸位」等見偶像已成常態。周五MIRROR全體12位成員出動，粉絲當然嚴陣以待，有不少粉絲早於周四（22日）早上已到屯門市廣場排隊「霸位」。


MIRROR、ERROR及Donki各方粉絲周五齊集屯門市廣場，相信將會「逼爆」商場，至於要返工或怕迫不入商場的粉絲，屆時可透過ViuTV的社交媒體的觀賞直播。

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記者：陳詠妍

 

電視台 Error Mirror 屯門市廣場 tmt plaza 商場 媒體 屯門 ViuTV

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