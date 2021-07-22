【香港吸資】證監會：香港2020年資產及財富管理規模大增6.16萬億元　淨吸資逾2萬億

▲ 證監會：香港2020年資產及財富管理規模加6.16萬億元 淨吸資逾2萬億元

證監會公布《2020年資產及財富管理活動調查》，香港資產及財富管理業務的管理資產按年增加21%或61,620億元，至最新34.93萬億元。撇除資產增值影響，香港資產及財富管理業務淨吸資20,350億元，較2019年吸資額擴大33%。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，去年行業不同部分都受惠強勁淨資金流入，來年證監重點工作之一是鞏固香港作為領先資產及財富管理中心的競爭力。

圖解香港資產及財富管理業務最新概況

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證監會指，今年共有942家機構參與每年一度的《資產及財富管理活動調查》，包括從事資產管理及基金顧問業務的證監會持牌法團、從事資產管理、私人銀行及私人財富管理業務的銀行、根據《保險業條例》註冊的非證監會持牌保險公司以及受託人。

若以業務劃分，香港資產管理及基金顧問業務管理資產按年增20%至24.04萬億元，私人銀行及私人財富管理業務就年上升25%至11.32萬億元，信託持有資產上升17%至4.48萬億元。

至12月31日，在香港所管理的資產佔資產管理業務所管理資產的58%，當中有54%投資於股票。證監會續指，香港資產及財富管理業務有64%資產來自香港以外投資者。

行業從業方面，證監會指，至去年底資產及財富管理業務的 從業員總數按年上升6%至48,006人。

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記者：麥德銘