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【宏觀術數@iM網欄】平民化超級英雄 《黑寡婦》的超級英雄宿命

名人薈萃 11:44 2021/07/23

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隨著歐美抗疫氣氛稍為寬鬆，期待已久的Marvel《黑寡婦》終於上映。從復仇者聯盟之3：無限之戰和4 : 終局之戰，觀眾都知道主角最終為了讓鷹眼取得「靈魂寶石」壯烈犧牲的命運，仍無損此集的吸引力，英雄人物從來不是以成敗來論定。

 

動漫時代的漫威英雄角色設計都比較簡單，到近年重新拍成電影，加入大量高科技原素和宇宙觀改變，英雄們超能力越來越利害，由早期美國隊長超級軍人的體能（今集紅色守護者只有體能也相形見拙）、變型俠醫可變身成綠成巨人、蜘蛛俠吐絲彈跳和鋼鐵俠配置先進科技等等外，發展到近年奇異博士穿俊時空，可參透無限時空可能，甚或緋紅女巫和驚奇隊長等等，配置超勁，逆天到「屈機」。

新一代黑寡婦接班了

此方面來說，《黑寡婦》配置算是較「平民化」，身份只是蘇聯時期「紅房」（RED ROOM）訓練出來的間諜和刺客，擅長技擊、暗殺等等，較早期漫畫版本經改造延遲老化從1960年代起長保青春，於電影版設定則在1995年只是小女孩，在20年中長成並特顯此點。更沒有其他超級英雄人物的不死身及通天徹地之能，可能因此電影反而更有血有肉，也易於「理解」新舊黑寡婦姐妹，會留戀過往那虛假的「幸福家庭」生活。

超級英雄的平民配置

電影版加入更多家庭元素

 

觀影之餘幻想一下，假如超級英雄人物真存在，命格又會有何特別？

 

過往超級英雄們命運大多比較簡單，每個總有預設定下來的宿敵，「既生（周）瑜」，也就「必生（諸葛）亮」的。故此，英雄們人生目標都有明確，就是維護正義，消滅萬惡不赦的壞份子。可能由於近年社會思潮演變，英雄文化也得遷就一下。就如《復仇者聯盟》的對手奎諾斯作惡的目的是為解決人類過多造成的問題，是耶非耶？反正復仇者聯盟和政府關係，甚至其自己人間也可以決裂大打出手的，神盾局也曾被「九頭蛇」組織所操控，正邪間有時也難作定論，就如世上有陰必有陽，世事無絕對了。另方面為著劇情需求和合理性，超級英雄們的命運也必定能力越強，對手也必越強。每次出征遍體麟傷已是最低消費。

 

如果從子平命理角度，常重視七殺星，代表壓力、挑戰、傷害、血光不幸等等。同時如能駕馭也代表權力和聲名。命學有「有殺先論殺」的說法，能駕殺為權，反而權力和成就的格局更大。例如「身殺兩停」即本命及殺星力量相近，只要行運能配合，於艱難危險處每每能歷盡磨練，成就驚人大事業，也主能帶來改變。而命局中殺強又有羊刃者，更主自身主觀不服輸，能面對挑戰，奮戰到底，命理中指為「持刃不降」，就如人拿著寶刀，不肯在敵人面前投降。此類命格人仕，如果運程行著官殺運或比劫運，都會波濤險惡，能超越者便可成就一番事業。唯因格局兩極化，感情或親緣大抵都易有遺憾，看超來便似英雄們性格。假如命局有通關之神，例如木日元強旺或見羊刃，金殺又重，但有水元素來通關，有時為順逐人生，但卻不一定成就最大，有時反而命格身旺過甚，貧賤無成，差之毫厘，可謬以千里。

 

因此，傳統命學以「明哲保身」作目標，反而喜歡五行中和（即比較平均）的命局，認為至少人生上比較平坦和容易，就如蘇軾所言惟願孩兒愚且魯，無災無難到公卿。現今社會變化迅速，成敗每在一瞬間，過份平穩命格有時反而難以突破。殺星帶來沖擊和波折，往往可成為改變的動力，為成就之因緣。易學之道，本來就是天行健，君子以自彊不息也。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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