【ESG】屈臣氏集團3年間投資7.5億於可持續發展　8月將推出環保補充站

▲ 屈臣氏即將於8月在香港推出環保補充站，為6款Naturals by Watsons暢銷產品推出環保補充裝。（屈臣氏提供圖片）

世界各地的企業愈來愈著重ESG方面的投資，例如進行不同環保項目。屈臣氏集團最近亦與關注氣候變化組織ClimatePartner合作，每售出一件屈臣氏獨家可持續產品，便會捐出部分收益支持碳排放抵銷項目。

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屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，自2018年起，集團已投資7.5億港元於可持續發展項目。屈臣氏加強對氣候變化的承諾，目標是抵銷2,250公噸二氧化碳。故品牌與ClimatePartner合作，及支持其森林保護和潔淨海洋計劃。

屈臣氏已推出一系列可持續產品，讓顧客有更多可持續包裝的選擇。 屈臣氏即將於8月在香港推出環保補充站，為6款Naturals by Watsons暢銷產品推出環保補充裝。這款環保補充裝所使用的塑膠物料比一般的膠樽少58%。

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責任編輯：葉泳珊

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