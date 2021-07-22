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【疫苗抽獎】留意中獎短訊！香港總商會今日抽出首輪得獎者　合共送出過千份大獎

商業 16:39 2021/07/22

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香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」今日抽出首輪得獎者。（資料圖片）

商界早前推出不同抽獎，鼓勵市民接種疫苗。香港總商會今日亦已抽出「香港做得到！幸運大抽獎」首輪抽獎的得獎者，所有得獎者即將收到中獎短訊，完整得獎名單將於7月23日中午刊登在幸運抽獎活動網站。

【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等

香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」今日抽出首輪得獎者，第一輪獎品總值超過650萬港元，合共送出1,099份大獎，包括一架平治C系列房車（價值504,307元）、兩張國泰商務客位機票（約值76,000元）、80張港鐵全年車票（每張約值20,000元）、數以百份購物和餐飲禮券，以及數十份酒店住宿。怡和控股亦為是次活動贊助總值1,000萬元的獎品。

總商會會員公司為「香港做得到！幸運大抽獎」活動捐贈總值4,300萬元的獎品，其中以三架平治C系列房車價值最高，而今天得此大獎的幸運兒已獲通知中獎，其餘兩架房車將於餘下六輪抽獎的其中兩輪送出。是次抽獎活動分為七輪進行，合共送出超過6,700份禮品，抽獎日期分別為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。
 
凡年滿18歲、持有效香港身份證並已在香港完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的人士，均可參加抽獎活動。有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，可瀏覽官方網站www.hkgccluckydraw.com

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責任編輯：葉泳珊

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