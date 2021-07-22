【恒大危機】傳恒大擬分拆旅遊業務上市 以證資金足以降債

近日，市場傳出中國恒大（03333）有資金鏈斷裂的風險。最新有消息指，恒大擬將旗下的旅遊業務分拆上市，籌集資金，以證明集團有足夠資金償還貸款。恒大全日升7.9%，報7.81元，成交近9.9億元。

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有報導引述消人士指，集團已就潛在的首次公開募股，與顧問進行初步談判，預計最快可於明年上市。但有關建議仍處於早期階段，故尚未就估值、地點等細節作最後決定。恒大對此表示不予置評。

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根據恒大2020年發佈的年報顯示，恒大旅遊業務包括「恆大童世界」及「中國海車花海島」兩大部份。目前，兩個主題樂園已於多個內地城市佈局，並由今年起陸續開業。

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