蘇黎世慶祝 60 週年同時凝聚社區力量　推廣正向心理與港人「Think．傾 Good」

• 與推廣精神健康社企「說書人StoryTaler」合作

• 於南豐紗廠構建「Think．傾 Good」電話亭裝置

• 讓社會認識正向心理學，與大眾一同發掘生活中的美好



蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世香港」）扎根香港 60 年，多年來肩負企業可持續發展責任，積極關懷及回饋社會，與港人甘苦與共。值 60 週年之際，希望宣揚正視心理健康及實踐生命意義，帶動社會互助互愛的精神，與由心理學系教授及臨床心理學家共同創辦的社會企業「說書人StoryTaler」合作，共同策劃「Think．傾 Good」活動，將正向心理學帶入社區，與大眾一同發掘生活中的美好。



蘇黎世保險集團源於全球最快樂國家之一的瑞士，而蘇黎世香港同樣重視身心靈富足，尤其明白過去年半疫情下，經濟衝擊讓不少人面臨生活壓力，而與朋友相聚互訴的機會亦變難得，種種因素都為精神健康帶來威脅。一項調查1顯示去年香港市民精神健康平均分歷年最低，近四成市民指新冠疫情對精神健康造成較大的負面影響，超過半數（58.9%）受訪者的精神健康指數不合格， 27.1% 受訪者的精神健康狀況處於可接受水平，而僅有 14.1% 受訪者的精神健康良好。有見及此，蘇黎世香港希望能為推廣精神健康出一分力，透過是次活動，鼓勵大眾多細味欣賞身邊的人和事，提醒大家於逆境下要擁抱生命。

▲ 蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂希望60 週年企劃「Think．傾Good」可以鼓勵大眾多細味欣賞身邊的人和事

▲ 蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂希望60 週年企劃「Think．傾Good」可以鼓勵大眾多細味欣賞身邊的人和事

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示：「蘇黎世香港在過去 60 年來，對社區關懷的長期承諾堅定不移，與社會各界一起以堅毅的步伐向前邁進，發揚努力不懈、服務社群的精神。我們很高興伴隨客戶、業務夥伴、員工及公眾已數十年，我們為此感到鼓舞之餘亦深深意識到，各持份者一直以來的支持對成就這個里程碑至關重要。因此我們藉此機會付諸行動，以嶄新方式連繫社區，透過『Think．傾 Good』活動與大眾交流及探索快樂美好日常，一同活出『攜手創造精彩未來』的品牌承諾。香港人生活忙碌，鮮會閒談日常生活點滴，透過活動，我們希望與社區共創一個暢談樂事的空間，別具意義和樂趣。展望將來，我們將繼續身體力行關顧社區，實踐『以人為本』的理念，致力成為香港最值得信賴之保險夥伴。」



「說書人StoryTaler」共同創辦人、香港中文大學心理學系麥穎思教授分享道：「我們一直以推廣精神健康為己任，透過故事分享，增加社區人士對精神健康的認識，及消除對精神病的污名、歧視、標籤及誤解。很榮幸蘇黎世香港和我們的理念不謀而合，一同促成是次展覽，喚起大眾對心理健康的關注。」

▲ 蘇黎世保險與推廣精神健康社企「說書人StoryTaler」合作 圖左為蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂；圖右為「說書人StoryTaler」共同創辦人、香港中文大學心理學系麥穎思教授

「Think．傾 Good」活動將於 7 月 16 日至 8 月 1 日在南豐紗廠Mill 4 一樓向公眾開放，為期兩週。活動歡迎失明人士，亦於指定時段設有手語傳譯安排供聾人/弱聽朋友參與，推動和諧共融。參與者能進入高私隱度的分享空間，向義工分享感恩的經歷和感激遇到的人和事，訴說自己的故事。聆聽對象由蘇黎世香港義工隊及學生義工組成，經過正向心理學工作坊訓練後，能陪伴受眾體驗感恩練習，細味生活中的美好，細心傾聽後，更會送出度身訂造的心意卡作回禮及紀念。裝置整體設計參考電話亭構造，由主體延伸出去的巨型電話筒造型搶眼，歡迎公眾坐下休憩及拍照打卡，而電話亭內的私隱空間則可以讓參加者與義工彼此分享和聆聽。

▲ 公眾能進入高私隱度的分享空間，向義工分享快樂的經歷和感激遇到的人和事

為慶祝 60 週年，蘇黎世香港推出一系列優惠活動以答謝客戶2，由 7月下旬起到 9 月 30 日，於指定網站登記，即可獲享6個月免費「乘守護」乘客個人意外保障。另外，於推廣期內投保「自選家居」保險計劃，可享 9 折優惠，更免費尊享 12 個月「乘守護」乘客個人意外保險計劃及「新冠病毒」疫苗保障。

▲ 60 週年企劃「Think．傾Good」將於7 月16 日至8 月1 日在南豐紗廠向公眾開放

▲ 60 週年企劃「Think．傾Good」將於7 月16 日至8 月1 日在南豐紗廠向公眾開放

1.「全港精神健康指數調查2020」由「2020精神健康月」籌備委員會研究工作小組公布，委託香港中文大學，於2020年6月22日至7月6日進行電話訪問，合共訪問了1002 名15歲或以上的市民。

2. 受條款及細則約束。如欲進一步了解，請瀏覽蘇黎世香港網站 www.zurich.com.hk.