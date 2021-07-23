【職場熱話】放年假被上司叫去工作 員工抱怨休息猶如WFH 網民：公司經常利用員工的責任心

香港人愛上班，24小時為公司打工，做少一小時都會被當是不愛公司。為了升職加薪，打工仔拼命工作。但仍然有人覺得要工作-生活平衡。近日有網民於網上討論區發文詢問，放年假被叫去工作應該怎麼辦。

網民經歷：

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網民紛紛給樓主建議，「不看訊息，上班才回他！」、「直說放假在做別的事，沒有空」，更可以說自己沒有電腦。不過樓主回應，指你有手機，看一下文件也不會死。

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有人分享自己的經歷，稱之前放假被上司要求工作，本想當看不見，但就因此坐立不安，最後也是回覆了。他直言：「公司經常利用員工的責任心！過分！」他母親更指他收到訊息後整個人都頹廢了。

網民就指他不介意回答一兩句關於文件在哪的問題，但叫他工作就不了。

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責任編輯：張瑋婷