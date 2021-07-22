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歐美業務持續低迷 無印良品計劃每年在中國開50家店

環球政經 18:06 2021/07/22

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無印良品在歐美的業務持續低迷，轉為加強中國業務的方針愈趨明顯。無印良品的母企良品計劃公司於昨日（21日）表示，將由2024財年（截至2024年8月）起每年在中國開設50家店，開店速度是目前的兩倍。

【大灣區就業】集友銀行招聘業務分析主任  月薪逾1.9萬元  工作內容一覽 【下一頁

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據《日經中文網》報道，計劃已列入其3年中期經營計劃中，此外更還將組成專責中國業務的團隊，在門市較少的城市加快開店的速度。

《日經中文網》指出，無印良品2024財年的目標，是合併銷售額比2021財年（截至2021年8月）預期增長44％，達到7000億日元；營業利潤增長52％，達到750億日元。長期目標是2030財年（截至2030年8月）銷售額達到3萬億日元，營業利潤達到4500億日元。

消委會：9成水性卸妝液表現遜色 68元無印卸妝品性價比高【下一頁

良品計劃於2005年進駐中國市場。截至5月底門市數量已達到294家，佔整體3成。預計2021財年東亞業務的營業利潤將同比增長55％，達到266億日元，與日本國內業務基本持平。

 

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撰文 : 陳楚琨

無印良品 商品 日圓 銷售 中國市場

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