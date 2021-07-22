【東京奧運】總87宗相關確診 多名選手染疫退賽

日本東京奧運開幕在即，與奧運相關的確診個案亦持續上升。東京奧組委周四（22日）公布，新增12宗確診案例，累計有87宗與東京奧運相關人士的確診個案。同時，有多名奧運選手因確診而決定退賽。

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東京奧組委周四公布，再新增12宗與奧運相關人士的確診個案，包括兩名選手村運動員，與奧運相關的確診個案累計增至87宗。此外，有多名奧運海外選手因確診感染新冠肺炎而退賽。

其中英國射撃代表團、世界排名第一的雙向飛碟射擊女將希爾（Amber Hill）飛往東京，參加周日（25日）比賽前，因確診感染新冠肺炎無緣參賽。希爾指， 無法語言能形容現時感受，經過5年訓練及準備，當收到檢測結果後感到非常沮喪，逼不得已要退隊。希爾強調，自己沒有出現症狀，但會按日本政府指引自我隔離。英國奧委會表示不會有其他選手代替希爾上場。

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此外，美國沙灘男子排球隊成員亦確診感染新冠病毒，據悉，該名球員原定於周日（25日）出戰首場比賽 ，他亦是美國奧運隊在日本的首名確診運動員。智利奧委會周三（21日）亦指，一名跆拳道運動員新冠病毒檢測呈陽性，將退出奧運，是首位因確診退賽的奧運選手。

責任編輯：郭麗明